The worst councils for pothole repairs: Who's on England's road maintenance wall of shame?

The worst offenders for local road quality and maintenance include Bedford, Leicestershire and even Kensington

By:Tom Jervis
12 Jan 2026
Pothole

The worst councils in England for responding to pothole repairs have been named and shamed by a new Government map that aims to “highlight best practice and drive improved performance”.

Published by the Department for Transport, the map is drawn up using data from the local road maintenance rating system. This evaluates each Local Highway Authority (LHA) on the overall condition of the network of roads within its constituency, plus its maintenance practices and expenditure. Each LHA is then assigned a colour – red, amber or green – depending on its performance.

Of the 154 LHAs in England, the vast majority were assigned the Amber rating, meaning that results were “mixed”. But the lowest Red rating was given to 13 councils: Bedford, Bolton, Cumberland, Derbyshire, Greenwich, Kensington and Chelsea, Leicestershire, North Lincolnshire, Slough, Suffolk, Waltham Forest, West Northamptonshire and finally, Westmorland and Furness.

There were several, however, that managed to achieve the top ‘Green’ rating, despite this requiring a tough-to-get score of more that 80 out of 100. These were Coventry, Darlington, Essex, Gloucestershire, Hillingdon, Leeds, Lewisham, Manchester, Middlesbrough, Portsmouth, Rotherham, Sandwell, West Berkshire, Wigan, Wiltshire and Worcestershire. 

So why does all of this matter? According to the RAC, an average of just over £3.5 million is paid out by councils every year to drivers claiming for pothole damage to their cars, at an average of £390 per claim.

Head of policy Simon Williams explained: “These new ratings are a positive move that will help drivers understand how councils are performing when it comes to improving the state of local roads. 

“While there are examples of good road maintenance practice taking place,” he said, “this isn’t consistent across the country and means drivers have, for too long, been left with sub-standard roads.” 

DoT Map of maintenance ratings

It’s also worth acknowledging that while some councils may have wanted to withhold their data to avoid embarrassment, a policy launched by the Government last year means failing to do so could risk them losing 25 per cent of their road maintenance cash. 

Going forward, the DfT says allocated funding will be “linked to performance, ensuring councils are encouraged to get on with the job and use taxpayer money efficiently to repair and maintain their roads before potholes form.” Those having been rated Red will also benefit from a share of £300,000 in what the Government describes as “expert planning and capability assistance.”

Transport Secretary Heidi Alexander said: “We’ve put our money where our mouth is, increasing the funding for local highway authorities with £7.3 billion to fix roads and given them the long-term certainty they have been asking for. Now it’s over to them to spend the money wisely, and for the first time, we are making sure the public can see how well councils are doing in delivering the improvements they want to see in their local area.”

Local highway authorityOverall ratingCondition scorecardSpend scorecardWider best practice scorecard
BedfordRedAmberRedAmber
BoltonRedAmberRedAmber
CumberlandRedAmberAmberAmber
DerbyshireRedRedAmberAmber
Greenwich***RedAmberRedRed
Kensington and Chelsea***RedRedAmberAmber
LeicestershireRedAmberRedAmber
North LincolnshireRedAmberRedAmber
SloughRedAmberRedGreen
SuffolkRedAmberRedAmber
Waltham Forest***RedRedAmberRed
West NorthamptonshireRedRedAmberRed
Westmorland and FurnessRedAmberAmberAmber
Barking and Dagenham*AmberAmberGreenAmber
BarnetAmberAmberGreenAmber
BarnsleyAmberAmberGreenAmber
Bath & North East SomersetAmberRedGreenAmber
BexleyAmberGreenGreenAmber
Birmingham**AmberAmberNo ratingAmber
Blackburn with DarwenAmberAmberGreenGreen
BlackpoolAmberAmberGreenGreen
Bournemouth, Christchurch and PooleAmberGreenAmberAmber
Bracknell ForestAmberAmberGreenAmber
BradfordAmberAmberGreenGreen
BrentAmberAmberGreenRed
Brighton and HoveAmberAmberAmberAmber
BristolAmberAmberGreenAmber
Bromley***AmberRedGreenRed
BuckinghamshireAmberAmberGreenGreen
BuryAmberAmberGreenAmber
CalderdaleAmberAmberGreenAmber
CambridgeshireAmberAmberGreenAmber
CamdenAmberAmberGreenAmber
Central Bedfordshire***AmberAmberGreenAmber
Cheshire EastAmberAmberGreenAmber
Cheshire West and ChesterAmberAmberGreenAmber
City of LondonAmberAmberGreenAmber
City of YorkAmberAmberGreenAmber
CornwallAmberGreenAmberAmber
CroydonAmberAmberGreenAmber
DerbyAmberAmberAmberGreen
DevonAmberAmberRedAmber
DoncasterAmberAmberGreenAmber
DorsetAmberAmberAmberGreen
DudleyAmberAmberGreenRed
DurhamAmberAmberGreenAmber
EalingAmberAmberGreenAmber
East Riding of YorkshireAmberAmberRedAmber
East SussexAmberAmberAmberAmber
Enfield***AmberAmberGreenRed
GatesheadAmberAmberGreenAmber
HackneyAmberAmberGreenAmber
HaltonAmberAmberGreenAmber
Hammersmith and FulhamAmberAmberGreenAmber
HampshireAmberGreenAmberAmber
HaringeyAmberAmberGreenAmber
Harrow***AmberAmberGreenAmber
HartlepoolAmberAmberGreenAmber
HaveringAmberAmberGreenAmber
HerefordshireAmberAmberGreenAmber
HertfordshireAmberAmberGreenAmber
HounslowAmberGreenGreenAmber
Isle of Wight**AmberGreenNo ratingAmber
Isles of ScillyAmberGreenGreenRed
IslingtonAmberAmberGreenAmber
KentAmberAmberGreenAmber
Kingston upon Hull, City ofAmberGreenGreenAmber
Kingston upon Thames***AmberRedGreenRed
KirkleesAmberAmberGreenAmber
KnowsleyAmberAmberGreenAmber
LambethAmberAmberGreenAmber
LancashireAmberAmberGreenAmber
LeicesterAmberAmberAmberAmber
LincolnshireAmberAmberAmberAmber
LiverpoolAmberAmberGreenAmber
LutonAmberAmberGreenGreen
MedwayAmberAmberAmberRed
MertonAmberRedGreenAmber
Milton KeynesAmberAmberGreenAmber
NewcastleAmberAmberGreenRed
NewhamAmberAmberGreenAmber
NorfolkAmberAmberAmberAmber
North East LincolnshireAmberAmberGreenAmber
North NorthamptonshireAmberAmberAmberRed
North SomersetAmberGreenAmberGreen
North TynesideAmberAmberGreenAmber
North YorkshireAmberAmberAmberAmber
NorthumberlandAmberAmberGreenAmber
NottinghamAmberAmberGreenAmber
NottinghamshireAmberAmberGreenAmber
OldhamAmberGreenGreenRed
OxfordshireAmberAmberGreenAmber
PeterboroughAmberAmberAmberAmber
PlymouthAmberAmberGreenAmber
Reading***AmberAmberGreenAmber
RedbridgeAmberAmberGreenAmber
Redcar & ClevelandAmberAmberGreenAmber
Richmond upon Thames***AmberRedGreenAmber
RochdaleAmberAmberGreenRed
RutlandAmberAmberAmberAmber
SalfordAmberAmberGreenAmber
SeftonAmberAmberGreenAmber
Sheffield**AmberGreenNo ratingAmber
Shropshire***AmberAmberAmberAmber
SolihullAmberAmberGreenAmber
SomersetAmberGreenRedGreen
South GloucestershireAmberAmberGreenAmber
South TynesideAmberAmberGreenAmber
SouthamptonAmberAmberGreenAmber
Southend-on-SeaAmberAmberGreenAmber
SouthwarkAmberAmberGreenAmber
St HelensAmberAmberGreenAmber
StaffordshireAmberAmberGreenAmber
StockportAmberAmberGreenAmber
Stockton-on-TeesAmberAmberGreenAmber
Stoke-on-Trent***AmberAmberGreenAmber
SunderlandAmberAmberGreenAmber
SurreyAmberAmberGreenAmber
Sutton***AmberRedGreenRed
SwindonAmberAmberAmberAmber
TamesideAmberAmberGreenRed
Telford and WrekinAmberAmberGreenAmber
ThurrockAmberAmberGreenRed
TorbayAmberGreenAmberAmber
Tower HamletsAmberAmberGreenAmber
TraffordAmberAmberGreenRed
Transport for LondonAmberGreenGreenAmber
WakefieldAmberAmberGreenAmber
WalsallAmberAmberGreenRed
Wandsworth***AmberRedGreenAmber
WarringtonAmberGreenGreenAmber
WarwickshireAmberAmberAmberAmber
West SussexAmberAmberGreenAmber
WestminsterAmberAmberGreenAmber
Windsor and Maidenhead***AmberAmberGreenAmber
WirralAmberAmberGreenGreen
WokinghamAmberGreenAmberGreen
WolverhamptonAmberAmberGreenAmber
CoventryGreenGreenGreenAmber
DarlingtonGreenAmberGreenAmber
EssexGreenGreenGreenAmber
GloucestershireGreenGreenGreenAmber
HillingdonGreenGreenGreenAmber
LeedsGreenAmberGreenGreen
LewishamGreenGreenGreenAmber
ManchesterGreenAmberGreenGreen
MiddlesbroughGreenAmberGreenGreen
PortsmouthGreenGreenGreenGreen
RotherhamGreenGreenGreenGreen
SandwellGreenAmberGreenGreen
West BerkshireGreenGreenGreenGreen
WiganGreenGreenGreenAmber
WiltshireGreenGreenAmberGreen
WorcestershireGreenAmberGreenGreen

* Based on incomplete carriageway treatment data.

** No spend rating for local highway authorities with separate highways maintenance funding arrangements.

*** The overall rating based on incomplete road condition data.

Tom Jervis
Consumer reporter

Tom is Auto Express' Consumer reporter, meaning he spends his time investigating the stories that matter to all motorists - enthusiasts or otherwise. An ex-BBC journalist and Multimedia Journalism graduate, Tom previously wrote for partner sites Carbuyer and DrivingElectric and you may also spot him presenting videos for the Auto Express social media channels.

Find a car with the experts

Compare dealsValue my car
